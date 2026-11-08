泰国总理阿努廷·参威拉军表示，谷歌正在考虑扩大在泰国的投资。他说，这表明这家科技公司对泰国潜力抱有信心。

据《曼谷邮报》报道，参威拉军在其每周电视节目期间，与谷歌高管讨论了投资者信心以及该公司扩大在泰国业务的前景。

投资与马来西亚的比较

总理表示，谷歌已在泰国投资约60亿美元，即超过2000亿泰铢。同时，他说，公司代表表达了增加这一金额的意愿。

参威拉军称，鉴于谷歌未来的扩张计划，现有投资规模过小。他表示，该公司准备在泰国投入至少与在马来西亚同等的资金。

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11月4日，谷歌宣布将在2027年至2028年期间向马来西亚投资150亿美元。这些资金将用于数据中心园区、清洁能源、水资源安全和劳动力发展。

投资者条件

泰国政府首脑认为，该国凭借技术熟练的人才、用于培训和技能提升的教育项目、基础设施、作为区域枢纽的战略位置、政治稳定、物流网络以及有竞争力的税率吸引外国投资者。

参威拉军估计，每一项大型外国投资可为泰国劳动者创造2万至3万个就业岗位。对于建设或扩大生产设施的企业，政府通过投资委员会提供以“一站式服务”为原则的快速通道计划。

总理还向投资者承诺采取非歧视性做法，并且不会要求非正式付款。在谈及科技和人工智能监管时，他表示，政府坚持由人类控制人工智能的原则，以确保技术应用不会取代劳动者。

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