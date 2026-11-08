在波兰克拉科夫，市场广场发生枪击事件，造成6人死亡、另有16人受伤。总理唐纳德·图斯克在与相关部门和行政机构代表举行会议后表示，全国将于11月8日和9日举行全国哀悼。

据Interia报道，图斯克呼吁在各个层面展现非同寻常的团结，并强调有必要支持遇难者家属。总理还表示，这场悲剧在人性和社会层面都令人痛苦。

死者和伤者信息

波兰总理府表示，死者中有4名女性和2名男性。已确认3名波兰女性公民和1名英国公民死亡。另有两名死者的身份在发稿时尚未确定。

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16名伤者中包括两名接警赶到现场的警察，以及袭击者。5名伤者分别为奥地利、德国、葡萄牙、俄罗斯和英国公民。另有5名伤者是克拉科夫的马车夫。

紧急服务部门的行动

根据总理府的数据，第一批警察在接到枪声报告后几乎立即开始行动。在与袭击者的交火中，两名执法人员受重伤并接受了手术。随后，小波兰省政府办公室的一名发言人告诉路透社，他们的情况被评估为稳定。

警察总监马雷克·博龙表示，第一起枪击报告于15:00:15收到，紧急呼叫中心接到约40起报警。行动共调动30个警察小组、24个国家消防队单位和62名救援人员。警方正与检察机关一同开展程序性行动，克拉科夫已为受害者组织心理援助。

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