在波兰，总理唐纳德·图斯克评论了副总理、波兰人民党领袖瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什与联盟党领袖斯瓦沃米尔·门岑的会面。政府首脑表示，他完全信任科西尼亚克-卡梅什，称其不仅是一名副总理，还是值得信赖的人和自己的朋友。

图斯克还呼吁不要过度解读这次会面。正如Interia报道，记者询问总理有关两名政治人物在X平台账户上发布的合影。

政治人物的合影

周四晚间，门岑和科西尼亚克-卡梅什发布了一张合影。门岑配文称“情况正在好转”，科西尼亚克-卡梅什则写道，这一天非常富有成效。

据该媒体报道，在会面期间，政治人物讨论了围绕波兰宪法法庭的危机。

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关于宪法法庭的提议

此前，科西尼亚克-卡梅什提出了一项宪法修正案草案，并称之为宪法重启。他向反对派力量——联盟党和“发展加”党——寻求支持。

该草案规定，国民议会可根据国家司法委员会提出的有理由动议，以法定成员至少五分之三的多数、即336票，认定宪法法庭长期无法履行其职能。此后，提议以同样多数通过一次投票选出由15名法官组成的新成员：各5人，任期分别为3年、6年和9年。

候选人应由众议院议长在协商后提名，其中包括与最高法院和最高行政法院院长协商，并须事先获得总统同意。提交宪法草案至少需要92名议员签名，而通过修正案则需要众议院三分之二多数票和参议院绝对多数票。

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