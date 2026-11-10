匈牙利总理称欧尔班之弟被拘留——《卫报》

匈牙利总理彼得·马扎尔表示，在对涉嫌偷运人员的调查中，前政府首脑维克托·欧尔班的兄弟阿龙·欧尔班已被拘留。据《卫报》报道。

四人被拘留

匈牙利国家资产保护与追回局表示，与警方联合开展的行动导致四人被拘留，其中包括三名男子和一名女子。执法人员还在布达佩斯和佩斯州进行了搜查。

该机构的声明没有公布被拘留者的姓名。不过，马扎尔在柏林发表讲话时，将其中一起拘留与49岁的阿龙·欧尔班联系起来。

涉嫌签证计划

警方称，被拘留者涉嫌在2024年的数个月间帮助越南公民前往西欧。调查人员认为，超过100名越南公民在匈牙利驻越南外交机构获得签证方面得到协助，作为交换，涉嫌参与该计划的人员据称在与招募相关的报酬中进行分配。

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警方怀疑这四名被拘留者以获取经济利益为目的，通过犯罪共谋从事偷运人员活动。其中一名嫌疑人还被认为涉嫌在办理签证过程中进行权钱交易。

维克托·欧尔班的反应

维克托·欧尔班称官员的行动是政治迫害，并表示真正的目标是他本人，而他的弟弟据称被用来向他施压。欧尔班仍担任右翼民族主义政党青民盟的主席。

马扎尔于5月上台后，成立了国家资产保护与追回局，以查明过去可能发生的公共资金滥用并防止未来违规行为。他称该机构是反腐败行动“炼狱行动”的一部分。

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