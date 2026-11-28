澳大利亚维多利亚州州长、工党代表本·卡罗尔承认在州议会选举中落败。他还失去了自己的议员席位。卡罗尔在新闻发布会上表示，他已致电自由党党首杰斯·威尔逊并向她表示祝贺。

据阿纳多卢通讯社报道，在超过17%的选票完成计票后，自由党—国家党联盟预计将在州议会下院获得超过35个席位。要取得多数席位，至少需要赢得88个席位中的45席。

计票仍在继续

共有1037名候选人竞逐议会下院的88个席位和上院的40个席位。维多利亚州选举委员会称，此次投票是该州历史上规模最大、最复杂的选举。

在下院获得多数席位的政党或联盟将组建维多利亚州政府。上院审议由下院通过的立法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

维多利亚州是澳大利亚人口第二多的州，约有720万人居住，约470万选民拥有投票权。投票站于当地时间8:00至18:00开放。

可能发生政权更迭

联盟获胜可能结束工党在该州长达12年的执政。领导自由党的杰斯·威尔逊将成为维多利亚州第51任州长。卡罗尔表示，她将成为担任该职位最年轻的人，也是首位经选举产生的女性。

极右翼政党一国党也可能将其在州议会中的代表席位扩大至超过目前在上院拥有的一个席位。据报道，联盟计划废除澳大利亚首份与原住民达成的正式条约，收紧保释规则和对未成年人的处罚，并对抗议活动实施更严格的限制。联盟还承诺扩大天然气勘探，取消一项大型可再生能源输电网络项目，并废除新建住宅天然气接入禁令。

关注我们在