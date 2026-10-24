库克访问南黑德兰期间遭批评——澳大利亚广播公司新闻

西澳大利亚州州长罗杰·库克在澳大利亚南黑德兰进行五小时访问期间，遭到当地居民批评。这是自州政府宣布就2022年三名儿童死亡事件展开验尸官调查以来，他首次到访该镇。

据澳大利亚广播公司新闻报道，该调查涉及玛格丽特·霍克杀害其10岁女儿、7岁儿子和4个月大婴儿一案。在围绕西澳大利亚州儿童保护部门工作的政治和媒体压力之后，当局决定进行新的调查。

呼吁与社区对话

尼亚马尔-皮特吉卡利族长老多丽丝·伊顿在会面期间呼吁库克和儿童保护部长杰西卡·斯托伊科夫斯基更频繁地到访社区。她表示，官员应当留在镇上并走访当地街道，因为无法从珀斯全面评估情况。

在与Hedland Aboriginal Strong Leaders组织会谈后，一名自称前寄养母亲的女性向官员发言。她询问该部门何时将承担责任，以及官员何时会开始与社区交谈。

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有关最多15名儿童可能在南黑德兰一栋政府房屋中无人监管居住至9月的报道，也仍是关注焦点。库克表示，他理解居民希望看到改善的愿望，并称此次访问的目的是与为社区提供服务的人士进行磋商。

职位空缺和部门审查

在此次行程中，政府没有宣布新的儿童保护措施，州长也没有与受危机影响的家庭会面。据澳大利亚广播公司新闻报道，遇害儿童的祖母多萝西·帕珀特克拒绝了与州长会面的邀请。她此前曾争取进行验尸官调查。

在西澳大利亚州议会获悉皮尔巴拉地区儿童保护服务人员有11个职位空缺后，杰西卡·斯托伊科夫斯基无法说明已填补的编制数量。一个临时支持团队被派往南黑德兰。这名部长预计将在本月底前收到对霍克家庭凶案后制定的建议进行审查的结果。

与此同时，西澳大利亚州儿童和青年事务专员杰奎琳·麦高恩-琼斯向议会提交了一份批评儿童保护制度的报告。报告分析了19名多次被安置在封闭式照护中心的儿童的经历，并提出了56项建议。

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