日本首相高市早苗在菲律宾马尼拉举行的地区峰会期间与美国总统唐纳德·特朗普交谈。在菲律宾总统费迪南德·马科斯举办的晚宴上，双方确认将在印太地区事务上密切合作，Channel NewsAsia报道。

访问中国

高市早苗将于周三前往中国南部城市深圳，出席亚太经济合作组织峰会。这将是她担任日本政府首脑以来首次访问中国。

与此同时，这位日本首相可能不会与中国国家主席习近平举行正式双边会晤。东京与北京的关系在高市早苗去年11月就台湾遭袭时日本可能介入发表言论后恶化，中国将台湾视为其领土。

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可能与普京接触

多家媒体援引一名未具名高级官员报道称，高市早苗可能会与俄罗斯联邦领导人、侵略国领导人弗拉基米尔·普京短暂会面。负责俄罗斯事务的日本外交部官员表示，尚未就此类会谈作出任何决定。

近几周来，日本与俄罗斯的关系恶化，此前一名日本记者在俄罗斯因间谍罪指控被捕，日本烟草公司的资产被没收。习近平、特朗普和普京将在周四的峰会期间会面。日本政府发言人木原稔表示，东京正密切关注美国、中国和俄罗斯之间的关系，并强调日美同盟的重要性。

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