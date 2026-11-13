日本首相高市早苗将于11月16日至19日访问菲律宾和中国。她将在中国深圳参加亚太经济合作组织（APEC）峰会；据Channel NewsAsia报道，这将是她就任日本政府首脑以来首次访问中国。

访问日程

日本内阁官房副长官小崎正直表示，高市将访问马尼拉，参加与东南亚国家联盟有关的活动，随后前往中国参加APEC峰会。

在深圳举行的峰会上，这位日本首相将讨论贸易与投资、区域经济一体化、经济和能源韧性以及数字经济。小崎正直表示，高市将阐述日本在这些问题上的立场。

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在东盟会议期间，还在筹备举行由澳大利亚、印度、日本和美国领导人参加的四方安全对话（Quad）会议。

与北京关系紧张

此次访问将在东京与北京关系紧张的背景下进行。去年11月，高市表示，如果台湾遭到攻击，日本可能进行干预，北京则将台湾视为其领土。此后，中国警告本国公民不要前往日本，并实施贸易限制。据报道，这些限制大幅减少了向日本企业供应稀土矿物。

上个月，高市称中国是“重要邻国”，并承诺建立稳定关系，同时表示日本将坚定维护自身立场，并呼吁采取负责任的行为。该媒体援引的分析人士认为，高市与中国国家主席习近平举行双边会晤的可能性不大。

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