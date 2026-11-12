在大规模针对学校的虚假炸弹威胁后，意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼在基吉宫会见了反对派领导人。她呼吁各政治力量合作，应对网络威胁以及扰乱教育机构运作的事件，据阿纳多卢通讯社报道。

邮件发送至6000所学校

前一天，约6000所意大利学校收到含有爆炸威胁的匿名电子邮件。这引发了疏散、检查和普遍恐慌。随后，当局确认并不存在具体危险。

意大利媒体还报道称，11月12日出现了针对学校的新威胁。尽管如此，教育机构当天恢复了正常运作。

反对派要求提供细节和建议

据与会者称，梅洛尼向反对派政治人士通报了最新事件，包括与黑客有关的活动和虚假炸弹报告。她强调，这次会议不应取代向议会进行的正式通报。

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参加会谈的有反对派领导人埃莉·施莱因、朱塞佩·孔特、尼古拉·弗拉托扬尼、安杰洛·博内利、马泰奥·伦齐、里卡多·马焦、卡洛·卡伦达和埃多阿尔多·齐耶洛，以及副总理安东尼奥·塔亚尼和马泰奥·萨尔维尼，还有数名部长。

反对派代表表示愿意合作，同时敦促政府提供更多细节和具体建议。施莱因表示，讨论应在议会和COPASIR委员会继续进行，该委员会负责对情报部门实施议会监督。孔特呼吁制定更明确的规程，并更快加强网络防御。弗拉托扬尼也支持增加网络安全资金。

意大利政府认为，最近的事件是更广泛的网络威胁和虚假信息行动浪潮的一部分，旨在制造混乱和不确定性。

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