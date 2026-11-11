日本首相高市早苗最终没有驱逐中国外交官薛剑，此前北京威胁称，每作出一次此类决定，便将驱逐两名日本领事。《南华早报》报道称，消息援引日本《读卖新闻》。

“二换一”威胁

据《读卖新闻》报道，去年11月18日，日本外务省代表金井正彰在北京会见了中方官员刘劲松，后者当时担任亚洲事务司司长。金井转达了高市关于因该中国外交官在社交媒体上的发文而可能将其驱逐的立场。

刘列举了在中国工作的日本总领事，并警告称，作为对驱逐一名中国外交官的回应，北京将驱逐两名日本外交官。据该媒体报道，东京原本预计会出现有限度的“一换一”回应，这将使双方都能保留外交回旋空间。

中国驻大阪总领事薛剑于11月8日发布了一则帖子，威胁要砍掉任何胆敢干涉者的“脏脖子”。该外交官后来删除了这篇引发东京抗议的帖子。

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围绕台湾的紧张局势

在北京会晤约一周前，高市指示高级官员警告中方，如果薛剑未被迅速召回，日本将宣布其为不受欢迎人物。据《读卖新闻》报道，在北京威胁扩大相互驱逐外交官的范围后，日方放弃了这一举措，担心外交渠道会受到严重限制。

高市11月7日在议会发表声明后，北京与东京之间的紧张局势加剧。她当时表示，对台湾的攻击可能造成威胁日本生存的局面，并可能为军事干预提供正当理由。北京要求全面撤回这些言论，但高市没有表现出这样做的意愿。

日本还提议下周在深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间安排高市与中国国家主席习近平会晤，但北京拒绝了这一请求。

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