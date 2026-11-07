日本首相高市早苗因发布有关日本书道的帖文而在社交媒体上受到批评，帖文中未提及其与中国传统的关联。此前，联合国教科文组织公布了今年提交审议、拟列入人类非物质文化遗产代表作名录的提名项目。

联合国教科文组织提名

据《南华早报》报道，联合国教科文组织公布了59项提名。其中包括中国菜、传统西班牙音乐舞蹈体裁霍塔舞，以及日本书道。

高市早苗欢迎书道获得提名，称其为一项珍贵的日本文化实践。她在帖文中表示，这一传统通过使用毛笔、墨、砚和纸张的毛笔书写技法来表现汉字，也能够传达作者的思想和情感。

用户反应

一些社交媒体用户批评这位首相没有提及书法传统的中国根源。一名评论者称，毛笔、墨、砚和纸都源自中国。

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据日本文化厅称，在大约4至5世纪中国汉字传入之前，日本没有自己的书写系统。在随后的数个世纪里，日本与中国保持文化联系，并派遣使者赴华学习政治制度、宗教、文学和城市规划。

与此同时，日本书法逐渐形成了地方特色。据东京国立博物馆介绍，到10世纪，日本书法家已促成自身风格的形成。书道于2021年被登记为日本无形文化财产，2023年文化厅将其选为申报联合国教科文组织名录的候选项目。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会将在11月30日至12月5日于中国福建省厦门举行的会议上，决定是否将相关项目列入名录。

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