在澳大利亚，新南威尔士州州长克里斯·明斯、警察部长亚斯明·凯特利和旅游部长史蒂夫·坎珀收到传票，须就悉尼市政厅附近2月发生的一场抗议活动相关刑事案件出庭作证。抗议参与者的辩方希望就警方行动的准备工作询问这些官员，澳大利亚广播公司新闻报道。

这些政治人士被传唤于3月8日作证——即定于3月13日举行的州选举前五天。该案针对的是抗议以色列总统伊萨克·赫尔佐格访问的示威者。2月9日行动的十多名参与者面临指控，其中包括袭击警察。

对政府和警方的疑问

辩护律师尼克·汉纳表示，他希望查明州政府参与就该抗议活动作出行动决策的程度。他称，辩方打算主张，这种参与可能是不当干预，因为相关决定本应仍是警方独立作出的决定。

收到传票的还有警察总监马尔·伦扬、副总监保罗·邓斯坦，以及州长和警察部长的幕僚长。明斯此前表示，政府参与了有关该行动的决策。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方的额外权力

据澳大利亚广播公司新闻报道，在抗议当晚，政府可能向警方提供了两项额外权力来源。其中之一是限制公众集会的声明，该声明依据邦迪海滩袭击事件后通过的一项法律实施。上诉法院后来裁定该法律违宪。

另一项是由史蒂夫·坎珀以旅游部长身份发布的大型活动声明。抗议活动组织者曾在行动前试图对其提出挑战，但未获成功。明斯、凯特利和坎珀的代表表示，由于案件正在法院审理中，发表评论并不合适。

上个月，辩方向法庭出示了一段视频，据其称，该视频记录了警方非法使用武力的情况。地方法院治安法官斯科特·纳什认定警方高级官员与议员之间的通信具有相关性，并驳回了警察总监试图阻止披露该通信的请求。警方已撤回最初30项指控中的10项，针对至少16名抗议者的审判预计将于2027年7月进行。

关注我们在