在津巴布韦，非洲写作凯恩奖在对使用生成式人工智能的指控进行内部核查后，确认作家辛巴拉舍·昆兹泽泽赢得今年的比赛。该组织表示，没有发现作者在创作短篇小说《The Blue Fighter》时使用AI的证据；该作品为作者赢得了1万英镑奖金——约1.3万美元。

核查结论

该奖项董事会主席埃拉·瓦卡塔马表示，调查证实这篇短篇小说由人类创作。此次核查是在美国杂志《The Atlantic》刊登文章后进行的，记者沃希尼·瓦拉在文中称，AI检测服务Pangram认定该文本完全由人工智能生成。

据BBC News报道，凯恩奖选择了以人工核查为重点的方法。其中包括采访作者、2026年评审团成员以及Shallow Tales Review的代表，该短篇小说最初发表于该刊物。独立网络安全和数字取证专家还分析了昆兹泽泽所写草稿的元数据。

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作者的回应与作品背景

这些指控在社交媒体上引发了热烈讨论，昆兹泽泽否认使用AI。非洲作家也表示，这类怀疑主要针对非白人作者提出。

这位居住在哈拉雷的作家在10月获胜后告诉BBC，创作这部作品的灵感来自南非诗人万吉莱·甘乔的一首诗。诗中讲述了她父亲对建造水族箱的痴迷。昆兹泽泽将这一主题与受其个人生活启发的虚构细节结合起来，当时津巴布韦大约在2002年开始出现经济困难。

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