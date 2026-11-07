据The Rio Times报道，阿根廷主权美元债券的风险溢价于11月6日升至939个基点，而一周前为787个基点。这意味着投资者要求的收益率比美国政府债券收益率高9.39个百分点。

指标走势

10月30日，该指标为787个基点；11月2日为805个基点；11月3日为831个基点；11月4日为852个基点。11月5日，该指标上涨8.6%至925个基点，次日达到939个基点。一周内，该风险溢价增加了152个基点。

该指标被称为riesgo país，即国家风险，反映投资者持有阿根廷美元债券而非美国国债所要求的额外收益率。该指标通过摩根大通EMBI指数追踪。利差扩大意味着政府和阿根廷企业以美元融资的成本上升。

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关于美国支持的讨论

该指标的跳升发生在2026年11月3日美国中期选举前后的几天，当时总统唐纳德·特朗普所属政党遭受重大损失。该媒体指出，没有任何官方消息来源将利差变化与某一个具体原因联系起来。投资者可能的担忧包括，在由民主党控制的国会下，特朗普政府支持阿根廷的能力可能会缩小。

2025年10月，美国财政部与阿根廷中央银行完成了一项200亿美元的货币互换。在此类安排下，美方与阿根廷央行以美元兑换比索，这可支持其外汇储备。

在布宜诺斯艾利斯举行的Abeceb论坛上，阿根廷经济部副部长何塞·路易斯·达萨表示，美国对该国的兴趣不取决于哪个政党执政。他尤其将这一兴趣与能源及关键矿产——铜和铀——联系起来。达萨还表示，在阿根廷鼓励大型投资的RIGI机制下，价值约750亿美元的项目已获批准。

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