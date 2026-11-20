美国南加州大学凯克医学院的研究人员在大鼠实验中发现，药物西那卡吉特部分恢复了衰老肝细胞的结构和效率。治疗后，动物血液中的β淀粉样蛋白、低密度脂蛋白（LDL）和氧化LDL水平下降。

据ScienceAlert报道，科学家研究了随着年龄增长而较难从血液中清除潜在有害物质的肝细胞。已知能够恢复某些细胞信号传导系统的西那卡吉特，帮助这类细胞恢复了部分年轻组织所具有的特性。

血液过滤的变化

根据研究作者的数据，该药物使老化肝细胞的通透性增强。这使更多物质能够通过并接受进一步过滤。治疗还改善了肝细胞之间的信号交流，尤其是肝细胞的信号交流；肝细胞承担了很大一部分血液净化功能。

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研究人员记录到血液中β淀粉样蛋白数量减少。这种蛋白质会在阿尔茨海默病患者的大脑中积累。此外，动物体内的LDL胆固醇及其与动脉损伤相关的氧化形式的水平也下降了。过量LDL可能促成动脉粥样硬化，后者会使动脉变窄，并增加中风和心脏病发作的风险。

需要开展人体研究

研究结果发表在《Journal of Biological Chemistry》上。作者强调，这是在大鼠健康衰老模型中获得的早期数据。目前尚不清楚，这种方法是否会在人类中产生类似效果，以及是否会影响阿尔茨海默病或心血管疾病的风险。

为检验这一假设，未来研究必须不仅评估血液中的β淀粉样蛋白水平，还要评估大脑中的水平，并随时间追踪动脉粥样硬化迹象的变化。胃肠病学家洛里·德利夫指出，需要进一步开展转化研究，以确定这些发现能否成为新治疗方法的基础。

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