约翰斯·霍普金斯大学西德尼·金梅尔综合癌症中心的研究人员公布了实验性药物corin治疗非典型畸胎样/横纹肌样肿瘤的临床前研究结果。该药物在实验室培养的细胞中阻断了肿瘤细胞生长并促进其死亡，而在患有此类肿瘤的小鼠中则延长了生存期，News-Medical报道。

对肿瘤细胞的影响

非典型畸胎样/横纹肌样肿瘤是婴儿中最常见的脑肿瘤类型。研究人员表示，接受可能包括手术、化疗、放射治疗和干细胞移植的强化治疗后，被诊断患有该病的婴儿中仅略多于三分之一能够存活。存活者可能出现与治疗相关的终身并发症。

Corin由约翰斯·霍普金斯医学中心开发。它作用于一种使肿瘤细胞保持在以快速生长为特征的未成熟状态的蛋白质。该团队发现，该药物改变了基因表达的表观遗传调控，从而激活与细胞成熟相关的基因。研究人员还发现，抑制RCOR2蛋白会产生类似效果，这支持了corin影响CoRest表观遗传复合物的假设。

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研究的下一阶段

该研究的共同作者、约翰斯·霍普金斯医学中心肿瘤学和病理学副教授埃里克·拉贝指出，肿瘤细胞成熟可能促进肿瘤抑制蛋白的出现。他表示，这可能阻止细胞生长，导致部分细胞死亡，并可能提高肿瘤对化疗的敏感性。

该团队正在研究corin与其他药物的联合使用。尤其是在一项临床前研究中，他们正在测试其与地西他滨的组合，后者也会影响基因的表观遗传调控。未来，科学家希望为患者开展联合方案的临床试验。他们还制定了通过Ommaya储液器将药物直接注入肿瘤或脑脊液的策略。该装置已在临床实践中用于给予抗癌药物。

这项研究部分得到美国国家癌症研究所支持，其介绍于11月1日发表在《Neuro-Oncology》杂志上。

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