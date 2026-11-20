在巴塞罗那举行的分子靶点与癌症治疗研讨会上，研究人员公布了达拉克森拉西布的试验结果。该药物用于治疗晚期胰腺癌。一项涉及61名患者的研究显示，90%的参与者肿瘤停止生长，超过60%的参与者肿瘤缩小或消失，《卫报》报道。

试验结果

参与者近期被诊断患有已扩散至身体其他部位的晚期胰腺癌。约8%的患者的肿瘤在计算机断层扫描中变得不可见。

研究人员平均随访参与者18个月，其中部分患者在此期间癌症没有复发。治疗开始一年后，76.6%的参与者仍然存活。作为比较，据该报报道，在不使用该药物的情况下接受化疗后，通常有40%至45%的患者能存活一年。

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该药物如何起效

达拉克森拉西布是一种KRAS抑制剂。它阻断在大多数胰腺癌病例中出现并刺激肿瘤生长的某些突变。纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心专门研究消化系统肿瘤的肿瘤学家、并负责公布结果的Woongki Park表示，他此前从未见过如此多的肿瘤在癌症已扩散至身体其他部位的患者身上消失。

研究人员强调，该药物目前尚不能被视为癌症治愈药物，因为尚不清楚它能够控制疾病多久。更长期的研究将确定是否可能实现持久缓解。英国癌症研究会首席执行官Michelle Mitchell也表示，还需要开展更多试验，特别是在该药物可能被评估用于英国国民医疗服务体系之前。

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