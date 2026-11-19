在英国，8.5%的家庭中至少有一名居民服用减肥药物。2026年8月，约260万名成年人使用此类药物——比2月约多70万人，《卫报》报道，并援引Worldpanel by Numerator的一项研究。

2月，英国6.3%的家庭中有GLP-1类药物使用者。到8月，这一比例升至8.5%。这高于家中有素食者和鱼素者的家庭占比之和。

使用者中的片剂和男性

6月，该国批准了片剂减重药物，其中包括Wegovy。此前，患者只能获得注射剂型。7月，每日服用的Wegovy片剂开始在英国药店销售。

11.2%的GLP-1使用者服用片剂。使用减肥药物的人群中，男性占比从2月的23%升至8月的32%。男性使用者人数在九个月内几乎翻倍——从44万增至83万。

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Worldpanel by Numerator高级顾问尼希塔·帕特尼表示，2026年2月至8月间，使用者数量的增长幅度几乎与此前整年相同。她说，对许多人而言，每日服用一片药比注射更方便。

食品购买变化

这项对超过9600个家庭开展的研究还记录了食品购买的变化。在开始服药后的一年内，与类似家庭相比，有GLP-1使用者的家庭在食品上的总支出比预期少10亿英镑。

Worldpanel的数据显示，这相当于未购买4.15亿件商品，或每个此类家庭每年有389英镑的商品被挤出购物篮。GLP-1使用者的酒类支出降幅比没有此类使用者的家庭高15%；薯片支出也以类似幅度下降。

与此同时，冷冻即食餐的销量增长了30%。热巧克力和麦芽饮料的销售量及支出也有所增加。Worldpanel by Numerator公共部门和食品业务负责人尚特尔·肯纳指出，到2027年，有GLP-1使用者的家庭占比可能超过10%。

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