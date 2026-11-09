在美国，NYU Langone Health的研究人员测试了人工智能工具PREVIA。该工具分析患者在急诊科讲述的创伤经历，并评估其一个月后发生创伤后应激障碍的风险。该系统处理了145名因身体创伤寻求急诊治疗患者的叙述。

据News-Medical报道，在测试中，这些模型正确识别出超过95.4%的高风险患者。在另一项直接比较中，PREVIA标记出了该组中后来发展为PTSD的全部30个病例。一名专门研究PTSD的急诊科专家正确识别出其中89%的病例。

分析一份回答

为评估风险，该系统使用患者对有关其前往急诊科原因这一标准问题的回答。这些回答被录音并转录，以供进一步分析。研究人员指出，语言模型能够在此类描述中发现与发生该障碍可能性相关的特征。

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PREVIA的第一级在叙述中寻找创伤发生时的表现和急诊科中的早期症状，包括失去控制、遗忘症或感觉与自己的身体分离。随后，系统会考虑风险因素，其中包括已有的心理健康问题和较低的社会经济地位，以及保护因素——应对压力的技能和社会支持。

风险评估的解释

下一个模块将模型的结论归纳为结构化描述，最后一个模块则将其与年龄、性别、创伤类型以及已知的PTSD患病率指标结合。最终，系统形成风险评估，并以易于理解的语言加以解释。作者将PREVIA的结果与通过CAPS-5临床访谈作出的诊断进行了比较，该访谈被认为是诊断PTSD的参考方法。

该研究于11月9日发表在《Nature Communications》期刊上。作者指出，PREVIA基于开放模型创建，无需额外训练或微调，因此其他医院可以独立检验其表现。

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