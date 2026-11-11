多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳德尔表示，其政府正与萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔合作，向约2500名在海地打击暴力帮派的萨尔瓦多军人提供后勤和情报支持。据《韩国先驱报》报道。

呼吁协调行动

近期部署的萨尔瓦多军人的行动引起关注，因为他们大多在联合国支持的多国反帮派部队框架之外行动。阿比纳德尔呼吁这些部队与萨尔瓦多军方协调行动，以坚定支持萨尔瓦多部队和布克尔总统的立场。

多国部队发言人伊戈尔·鲁格维扎表示，他们正与海地当局及相关国际伙伴密切合作，以实现共同安全目标。他说，所有在海地行动的安全机构进行有效协调并明确行动界限，对于持续改善安全局势至关重要。他还强调，这支部队的活动遵循其授权、指挥体系、武力使用规则和人权义务。

海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅感谢布克尔的支持，并表示合作将继续进行。下周，他计划访问萨尔瓦多，讨论萨尔瓦多军队在海地的进一步驻留问题。

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行动与警告

海地警方和萨尔瓦多军队袭击了威尔逊·约瑟夫的住所。此人又名兰莫·桑·茹，消息来源称其为400 Mawozo帮派的头目。行动中，他的住所和该团伙总部被摧毁，但约瑟夫本人没有被击毙。

10月18日，四名萨尔瓦多航空技术人员在帮派控制地区遭袭后，萨尔瓦多派遣了部队。他们目前仍被视为失踪。阿比纳德尔政府的一名代表没有说明多米尼加共和国向萨尔瓦多提供了何种具体援助。

国际特赦组织呼吁萨尔瓦多和海地政府确保萨尔瓦多军队的行动符合国际人权法。该组织还呼吁公开部队部署协议，并说明武力使用规则、监督机制，以及在不遭受报复风险的情况下报告涉嫌违法行为的途径。

专家警告称，海地同时有许多不同的安全机构在行动，而它们之间的协调机制仍不明确。海地警察和军人正与联合国支持的部队、由前美国海军军人及Blackwater创始人埃里克·普林斯创立的一家私人安保公司，以及萨尔瓦多军队一道打击帮派。

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