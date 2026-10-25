萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔表示，一个人道主义团体在海地一座机场移交给萨尔瓦多军方的四具严重烧焦的遗体，并不属于四名失踪的萨尔瓦多空军技术人员。《里约时报》报道。

萨尔瓦多总统的声明

布克尔在社交平台X上写道：“No son nuestros hombres”（“他们不是我们的人”）。据他称，移交的遗体中有一名儿童，其中一名死者明显比失踪技术人员高，且其中一具遗体上有其他军队制服的一部分。死者身份尚未公开确认。

四名萨尔瓦多航空技术人员在10月18日海地首都太子港东北部克鲁瓦德布凯地区遭袭后失踪。他们离开了一辆正在燃烧的装甲车。布克尔曾表示，这些男子被帮派扣押，并宣布开展行动以寻找并带回他们。目前尚未证实这些技术人员是否仍然活着。

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行动与安全局势

据美联社报道，10月22日，萨尔瓦多向海地派遣了100多名特种部队军人。自该部队开展行动以来，对这些技术人员的袭击是针对联合国授权的打击帮派部队的首次重大袭击。尚无任何团体被公开确认对这次袭击负责。

在10月19日举行的联合国安理会会议上报告称，截至10月12日，该部队有1563名身着制服的人员，获准编制最多为5500人。联合国还表示，从7月至10月初，海地有1123人死亡，另有440人受伤，近150万居民流离失所。

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