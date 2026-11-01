萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔否认萨尔瓦多部队在海地对平民发动空袭的指控。他表示，10月29日抵达该国的萨尔瓦多直升机截至周六尚未执行任何任务。

布克尔的声明

“我们的任务甚至没有炸弹可用，”布克尔在社交媒体平台X上写道。他质疑，在萨尔瓦多武装直升机抵达之前，所谓的袭击如何可能发生。总统还指出，直升机的抵达受到媒体广泛报道，并通过视频和社交媒体帖文记录下来。

据阿纳多卢通讯社报道，布克尔指责非政府组织传播虚假信息并影响国际机构。他称，这些组织是犯罪团伙的游说团体，伪装成人道主义组织开展活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

要求调查的公开信

这些指控由联合国协会——海地（UNA-Haiti）在10月30日致联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的一封公开信中提出。该组织称，在太子港附近人口稠密地区，包括克鲁瓦德布凯、迦南和库尔德萨克平原， allegedly发生了空中轰炸、武装直升机袭击以及使用重型武器的情况。

UNA-Haiti要求调查有关可能出现平民伤亡的报告，并称死者中据称有儿童。这些说法尚未得到独立证实。10月18日，在团伙发动伏击后，萨尔瓦多向海地派遣了军事人员；当时4名在联合国支持部队服役的萨尔瓦多航空技术人员失踪。

关注我们在