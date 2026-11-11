萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔表示，萨尔瓦多军方在海地首都太子港附近的一次地面和空中行动中，摧毁了海地最大犯罪团伙之一400 Mawozo的总部。正如BBC News报道，目标是位于克鲁瓦德布凯郊区的一处建筑群，该地区被认为是该团伙的据点。

布克尔在社交平台X上发布了一段视频，画面显示直升机向一处大型建筑群开火，人们则离开该处。总统表示，大多数帮派成员没有交战便逃离。他还称，该团伙头目威尔逊·约瑟夫的住所已被摧毁；约瑟夫别名“兰莫·桑·茹”。

有关行动后果的信息

布克尔传播的视频，以及遭袭建筑群是400 Mawozo总部的说法，尚未得到独立证实。多家媒体报道称，最多有20人死亡，但当局尚未证实这一消息。关于该建筑群遭破坏的程度，也没有官方数据。据《迈阿密先驱报》报道，帮派头目威尔逊·约瑟夫在袭击发生时并不在现场。

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《迈阿密先驱报》援引多个消息来源报道，海地国家警察的一支使用无人机的部队在萨尔瓦多军方支持下参与了此次行动。行动后，海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-艾梅感谢萨尔瓦多参与打击帮派，并表示两国将继续与联合国支持的帮派镇压部队合作。

萨尔瓦多军方在海地

上个月，在四名萨尔瓦多空军技术人员遭绑架后，萨尔瓦多向海地派遣了超过2000名军人。他们于10月在购买食品时遭持枪绑架。这些技术人员作为国际帮派镇压部队的一部分开展工作，该部队包括来自多个国家的军人。

400 Mawozo与绑架、敲诈、杀人和武器贩运有关。人权组织国际特赦组织呼吁海地和萨尔瓦多确保萨尔瓦多部队的行动符合国际人权法。萨尔瓦多军人的部署也引发批评者对其指挥体系以及在该国开展行动的法律依据的质疑。

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