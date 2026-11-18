智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特周二在中国深圳会见中国国家主席习近平。这是卡斯特今年3月就职以来两国领导人的首次会谈。在向媒体开放的会面环节中，他表示自己代表的是国家，而非政治派别，并强调尽管智利存在国内情况，双边关系依然稳定，《南华早报》报道。

此次会晤在深圳亚太经合组织领导人峰会前夕举行。今年是中国与智利建立全面战略伙伴关系10周年，也是两国签署自由贸易协定20周年。

贸易与技术合作

据中国官方媒体新华社报道，习近平表示，两国关系正处于开创新未来的重要时刻。他提议继续在贸易、能源、采矿、基础设施和天文学领域开展合作，并将合作拓展至人工智能、极地和深海研究。

卡斯特表示，其政府已降低税收并放宽监管以吸引投资。会谈后，他宣布两国商界代表举行了会晤。据新华社报道，这位智利总统还提出了在电动汽车领域开展潜在合作的问题，但未说明细节。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国是智利最大的贸易伙伴：购买智利37%的出口商品，并提供该国四分之一的进口商品。双边贸易额去年达到653.3亿美元。今年上半年，约60%的智利铜精矿出口运往中国，而美国仍是智利精炼铜的最大买家。

围绕电缆和海洋协议的争议

此次会晤是在围绕中国海底电缆项目以及《联合国公海条约》的紧张局势背景下举行的。该条约规范国际水域的海洋生物多样性。双方公开发布的会谈消息中均未提及该条约。中国正推动将厦门作为该条约所设机构的所在地，并曾表示，这一问题是在其不知情的情况下决定的。

今年1月，加布里埃尔·博里奇上届政府的交通部长签署法令，启动有关电缆项目的程序，但在美国驻智利大使馆就安全风险发出警告后两天撤销了该法令。博里奇后来表示，在华盛顿发出直接威胁后，他下令撤销这一决定，其中包括智利可能失去参与美国免签证计划的资格。中国驻智利大使牛清报本月表示，该项目尚未关闭，上届政府在美国压力下暂停该项目是错误的。

关注我们在