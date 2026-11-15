COP31主席、土耳其环境、城市化与气候变化部长穆拉特·库鲁姆在安塔利亚呼吁各国不要拖延制定应对气候变化的目标。他表示，青年和社会期待政治人士作出具体决定。

库鲁姆在接受CNN International采访时表示，COP31主席国必须展现出应对气候变化破坏性后果的决心。他指出，各国能力和优先事项不同，但已经采取必要措施的国家将获得优势。

2035年前实现电气化

据阿纳多卢通讯社报道，库鲁姆称，到2035年将全球电气化水平提高至35%是COP31的重要目标。他认为，扩大电力在交通、工业和生产领域的使用，将有助于减少化石燃料消耗，前提是电力来自清洁能源。

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这位部长还表示，他不认为化石燃料在未来将是重要的能源来源。他将这一转型与技术发展及可再生能源成本下降联系起来。库鲁姆表示，生产1,000兆瓦能源此前需要超过100万美元，而得益于可再生能源，现在可能只需40万美元。

峰会成功的标准

在回答十天后COP31成功将意味着什么的问题时，库鲁姆表示，这将由所通过决定的实际后果来衡量。在可能的指标中，他列举了更高的农业产量、更具韧性的城市、更广泛使用可再生能源以及安全得到加强。

库鲁姆表示，峰会参与者应当带着这样的感受离开安塔利亚：当地作出了改变事件负面进程的决定，并在应对气候变化方面取得了实际进展。

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