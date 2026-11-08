埃及总统塞西下令研究战略储备——《The National》

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西指示新成立的国家危机与紧急情况管理机构研究建立国家战略储备。该机构由武装部队总参谋长穆罕默德·阿卜杜勒·拉赫曼·拉比亚将军领导。

据《The National》报道，总统责成该机构与国家机关协调，研究建立用于应对紧急情况的储备。作出这一指示之际，各方担忧伊朗与美国之间可能恢复大规模战事会扰乱供应链。

食品储备

据该媒体报道，拥有1.1亿人口的埃及正在监测基本产品的库存，尤其是小麦粉。安全领域消息人士将此与红海发生大规模战事时供应面临的风险联系起来。

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上个月，政府表示，该国主要食品的储备足以维持六个月。在同一时期，国有进口商Future of Egypt购买了五批小麦——这是过去六个月中规模最大的采购之一。

加强战备状态

据《The National》消息人士称，埃及武装部队已进入高度戒备状态，红海沿岸和苏伊士运河附近的防空系统得到加强。开罗还宣布计划向沙特阿拉伯部署军队，以保护盟友免受也门胡塞武装的袭击。议会批准了此次部署，但开罗和利雅得均未证实埃及军人已抵达该王国。

塞西上周表示，军事升级将给该地区和世界带来灾难性后果，并呼吁各方在为时已晚之前找到外交解决方案。

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