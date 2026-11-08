土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在阿塞拜疆舒沙会见阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫时表示，支持巴库为在南高加索建立持久和平所作的努力。会谈于11月8日举行，当天是阿塞拜疆在2020年卡拉巴赫战争中获胜六周年纪念日。

据《快报论坛报》报道，埃尔多安表示，2020年的事件为该地区开启了一个新时代。他说，目前的任务是以“持久的和平与稳定”来完善军事胜利。

卡拉巴赫重建

这位土耳其总统还提到卡拉巴赫地区的重建，表示安卡拉将继续分享经验，并推动重建和发展项目。他提及在土耳其农业和林业部参与下于杰布拉伊尔建立的国际林业专家培训中心和苗圃。

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埃尔多安表示，阿格达姆已开始建设一所拥有40间教室、面积为1.45万平方米的学校。他希望明年能与阿利耶夫共同为该学校举行启用仪式。这位土耳其总统还关注了从菲祖利国际机场通往舒沙道路上的基础设施工程，特别是代表团驶过的七条隧道。

土耳其与阿塞拜疆的联盟

埃尔多安称土耳其与阿塞拜疆的关系为盟友关系，并提及于2021年6月15日签署的《舒沙宣言》。他说，该文件将双边关系提升至联盟水平，两国还在努力加强突厥国家组织。

阿利耶夫则感谢土耳其在44天的第二次卡拉巴赫战争期间提供支持。他称两国的团结“永恒且不可动摇”，并表示削弱两国关系的企图不会成功。

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