在比利时布鲁塞尔，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔正考虑请求欧盟各国政府支持对包括谷歌和Meta在内的大型科技公司征税。据Politico报道，这项征税可能增加预计约为2万亿欧元的2028年至2034年欧盟预算，并有助于就其最终规模达成一致。

寻找新的收入来源

科斯塔将于周六提出经修订的2028年至2034年预算提案。他希望欧盟领导人在年底前达成协议——在法国、意大利和波兰举行选举之前；该媒体称，这些选举可能使谈判复杂化。

围绕预算的讨论伴随着争议：一些国家希望削减开支并将其重新导向国防和安全，而另一些国家则主张为包括农业和区域发展在内的传统领域提供更大预算。

对数字企业征税被视为欧盟新的自有资源之一——这类收入来源可减少预算对成员国缴款的依赖。根据欧盟委员会的估算，对大型数字公司特定收入流征收3%的费用，每年可带来50亿欧元收入。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

成员国立场

过去，许多欧盟政府因担心华盛顿作出回应而不支持数字税。该倡议的支持者认为，共和党在美国中期选举中的不佳表现、高通胀以及对科技公司的批评加剧，可能降低唐纳德·特朗普政府发出贸易威胁的可能性。

尤其是，此前反对欧盟委员会提出的CORE企业税的德国，如今对数字税的想法更为支持。CORE规定对收入超过1亿欧元的公司征收固定费用。据两名欧盟外交官称，德国总理弗里德里希·默茨和丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在都柏林举行的北欧国家领导人会议期间接受了这一选项的可能性。

法国、意大利和西班牙已设有国家数字税，传统上支持全欧洲范围的解决方案。与此同时，谷歌和微软欧洲部门所在地爱尔兰已暗示可能持不同意见。此外，科斯塔的团队准备从更长期角度研究对加密货币公司征税的可能性；这一方案被认为技术上更为复杂。

关注我们在