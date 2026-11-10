国际汽车联合会（FIA）主席穆罕默德·本·苏拉耶姆计划提议取消对该组织官员的年龄限制。据BBC体育报道，该倡议将提交FIA大会批准；大会将于下个月在中国上海举行。

提交大会的提案

现行FIA章程不允许75岁以上人士竞选主席团队职位。BBC体育查阅的一份文件指出，年龄限制可能会缩小合格候选人的范围，而他们的经验和专业知识可能对联合会有益。

FIA发言人表示，该提案已获世界理事会批准，并将按照章程规定的程序提交。只有获得大会支持后，该提案才会生效。他表示，年龄门槛仅因出生日期排除候选人，而不考虑他们的经验、知识或为组织工作作出贡献的能力。

此前的规则变更

六个月前，本·苏拉耶姆取消了FIA领导人任期次数限制。批评人士认为，这项新倡议是又一步，可能使他得以终身担任联合会主席。

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FIA于2023年引入70岁的年龄门槛，并于2024年将其提高至75岁。当时，联合会解释称，此举旨在实现治理现代化，并使相关要求更接近现代领导力实践。本·苏拉耶姆现年64岁，于2021年首次担任FIA主席，并于2025年12月在没有竞争对手的情况下再次当选。前赛车手劳拉·维拉尔斯正在法国法院对FIA选举程序提出质疑。

乌克兰汽车联合会的呼吁

乌克兰汽车联合会要求将俄罗斯汽车联合会（RAF）涉嫌违反FIA章程和《国际体育法典》的问题列入大会议程。根据FAU的数据，RAF已在乌克兰四座城市设立地区代表处。

FAU要求暂停RAF的FIA会员资格，直至其关闭在乌克兰的办公室并停止在当地的活动。FAU主席亚历山大·费尔德曼表示，该提案符合国际奥林匹克委员会关于俄罗斯运动员参加比赛条件的立场。

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