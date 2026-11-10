中国汽车制造商比亚迪和吉利曾就可能进入一级方程式赛车向国际汽车联合会接洽。FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶姆在西班牙马德里举行的新经济论坛上表示，Electrek报道。

本·苏拉耶姆表示，他曾建议比亚迪收购一支现有车队，而不是组建一支新车队。但该公司对这一方案不感兴趣，因为它希望拥有自己的车队。FIA主席建议这家汽车制造商带着能够证明项目可行性的严肃提案再来。

尚未启动新车队程序

目前，FIA并未开展第12支一级方程式赛车车队的遴选程序，比亚迪和吉利均未达成参加该锦标赛的协议。本·苏拉耶姆强调，中国制造商不会获得特殊条件：任何申请都将与其他潜在参与者的申请经历相同的流程。

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与此同时，这位联合会主席表示，他希望下一位新的一级方程式赛车参与者来自中国。他提到了该国电动汽车技术的发展以及在上海举办的中国大奖赛。

比亚迪的立场与规则变化

比亚迪此前已考虑过通过收购车队或组建新车队参加一级方程式赛车的可能性。今年4月，该公司副总裁斯特拉·李曾表示，她在上海与一级方程式赛车首席执行官斯特凡诺·多梅尼卡利会面。7月，她表示尚无具体计划，但这一目标依然存在。

比亚迪特别顾问阿尔弗雷多·阿尔塔维拉曾表示，该公司不会仅为了在赛车上放置标志而参加一级方程式赛车；如果其技术能够对这项运动有用，公司将考虑该锦标赛。2026年，一级方程式赛车动力单元预计将大致各半结合内燃机和电动部分的功率，但FIA已同意在2027年和2028年将比例调整为内燃机占60%。本·苏拉耶姆还在推动下一轮规则周期中改用使用可持续燃料且电气化程度较低的V8发动机。

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