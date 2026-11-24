国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在115天内至少乘坐私人飞机出行39次，并访问了32个国家。他飞行了约10.29万航空英里，在空中停留了213小时49分钟，BBC Sport报道称。

该媒体从因凡蒂诺在社交媒体上的发文中收集了行程路线和日期数据。为编制飞行日志，记者还使用了航班追踪服务的记录以及卡塔尔公务机公司（Qatar Executive）的飞机注册数据。该公司是卡塔尔航空集团的子公司，而卡塔尔航空集团是国际足联的赞助商之一。该足球组织并未否认所列出的航班数量。

国际足联主席选举前的批评

因凡蒂诺的批评者认为，他频繁出行可能是为定于2027年3月18日举行的国际足联主席选举开展竞选活动的一部分。国际足联前治理委员会主席米格尔·马杜罗对BBC Sport表示，该组织没有关于选举竞选资金的规定。在他看来，公务出行也可能同时帮助候选人获得支持。

欧足联前首席执行官拉尔斯-克里斯特尔·奥尔松提出了有关出行费用及其资金来源的问题。他还提到，国际足联已放弃FIFA Forward Enterprise项目，该项目原计划向私人投资者出售世界杯及其他赛事的股份。在该项目关闭前，因凡蒂诺致信国际足联全部211个会员协会，称若它们支持该倡议，每个协会将获得4000万美元。

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出行与排放

公布的出行理由包括与足球协会主席会面、足球场启用仪式、与政治人士会面，以及参加各洲足联活动等。因凡蒂诺尤其到访了多米尼加共和国、巴黎、里加、印度尼西亚和马尼拉。在访问印度尼西亚期间，他与多个亚洲国家足球联合会的负责人会面。

根据BBC Sport的计算，使用此类飞机的飞行可能造成约1673吨二氧化碳当量（CO2e）排放。根据欧盟数据，这相当于252人的年平均排放量。国际足联表示，主席负有章程规定的职责，须与各洲足联、211个会员协会、政治组织和国际组织保持关系，且所有出行均符合该组织规则。

国际足联还拒绝评论，使用卡塔尔公务机公司的飞机如何影响可用于发展足球的卡塔尔航空赞助资金。该组织没有回答因凡蒂诺上一次乘坐商业航班是在何时，也未就其出行造成的环境影响作出直接回应。

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