芬兰总统亚历山大·斯图布11月16日在比利时布鲁塞尔呼吁欧盟深化与土耳其的合作。他在欧盟扩大论坛上发表讲话时称，安卡拉是欧洲重要的安全参与者，也是不可或缺的北约盟友，阿纳多卢通讯社报道。

欧盟与土耳其的共同利益

斯图布表示，欧盟与土耳其拥有共同利益，应在优先事项一致的领域加强互动。他表示，在双方利益一致的领域，欧盟与土耳其之间的合作“能够且应当深化”。

报道指出，土耳其的国防和航空航天工业是全球增长最快的产业之一。该领域有超过3,500家公司运营，使该国成为日益重要的武器生产国和出口国。

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作为地缘政治工具的扩大

谈及欧洲面临的挑战，芬兰总统列举了大国竞争、欧洲大陆的战争、技术竞争以及不断加剧的不确定性。他认为，欧盟扩大是应对这些挑战的战略性回应。

斯图布呼吁不要仅将扩大视为一项技术性进程，并称其为战略和地缘政治工具。他认为，规模更大的欧盟将能够投射更大的全球影响力。他还呼吁欧盟成员国和候选国以宏大的视角思考欧盟未来，并将扩大与创造性、灵活和渐进的融合相结合。

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