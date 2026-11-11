芬兰总统亚历山大·斯图布在土耳其安塔利亚举行的联合国气候变化大会COP31期间，呼吁各国共同应对气候危机。他表示，无论规模、影响力或地理位置如何，没有任何一个国家能够保护自己免受其后果影响，或独自应对这一危机，阿纳多卢通讯社报道。

冲突与气候行动

斯图布强调，国际冲突不应使气候行动退居次要位置。他表示，气候危机的后果已在世界各地显现：尼泊尔发生了破坏性洪灾，海平面上升威胁着沿海国家和小岛屿国家，欧洲则遭受森林火灾之苦。

为实现有效的全球应对，芬兰总统列出了三项优先事项：多边合作、科学和韧性。他指出，尽管各国之间存在分歧，《巴黎协定》仍是各国共同的框架，其权威取决于各项协议的落实情况。他认为，在全球结构变化时期，愿意采取行动的国家组成的灵活联盟和联合体能够推动进展。

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科学与清洁能源

斯图布还表示，最新科学报告显示，全球变暖暂时超过1.5°C阈值的可能性很高。他说，气候研究、创新和预警系统能够提高对风险的准备程度并挽救生命。

他补充说，人工智能、卫星数据和数字网络能够帮助各国适应变化。斯图布表示，减少对化石燃料的依赖、实现能源供应多元化以及加快电气化，能够增强竞争力和经济韧性，并创造可持续增长的机会。他补充说，更广泛地获得技术也能够有助于减少全球不平等。

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