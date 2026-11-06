在德国，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，美国通胀率仍然过高，必须回到联邦储备系统2%的目标水平。据The Hill报道，他是在欧洲中央银行的一场会议上作出这一表态的。

威廉姆斯说：“通胀绝对过高。它过高的时间太久了。”他表示，及时且稳定地让通胀回到目标水平至关重要。

价格压力与劳动力市场

通胀率超过美联储2%目标已持续五年半。今年，围绕伊朗的战争导致霍尔木兹海峡航运受限，进而推高了美国能源价格，通胀因此上升。

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威廉姆斯还承认，唐纳德·特朗普总统的进口关税以及人工智能基础设施的发展正在给价格带来压力。同时，他称美国经济能够抵御这些冲击。他表示，这体现在稳定的需求、经济增长和强劲的劳动力市场上。

利率维持不变

自2021年9月以来，美国失业率一直保持在5%以下。根据美国劳工统计局的数据，10月雇主新增16.5万个就业岗位，超过预期。

9月，美联储官员将利率上调0.25个百分点。上周，他们将联邦基金利率维持在3.75%至4%的区间。下一次联邦公开市场委员会会议定于12月8日至9日举行。威廉姆斯强调，货币政策要在一至两年后才会对经济产生全面影响，因此监管机构必须着眼于未来的经济状况。

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