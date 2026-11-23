印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多在吉布兰·拉卡布明·拉卡辞职后，提交了两名该国副总统职位候选人。被提名者为人类发展与文化统筹部长苏吉奥诺以及农业部长安迪·阿姆兰·苏莱曼，Channel NewsAsia报道。

候选人名单已提交至议会

据当地媒体报道，在当天早些时候举行的一次会议后，候选人姓名于周一晚间提交至印度尼西亚人民协商会议。会议主席艾哈迈德·穆扎尼在议会大楼宣读了总统信函，信中苏比延多提议安迪·阿姆兰·苏莱曼和苏吉奥诺为候选人。

选举新副总统的全体会议定于12月11日举行。投票前，候选人必须接受审查。

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谁在竞逐这一职位

47岁的苏吉奥诺是大印尼行动党总书记。2026年10月，他出任人类发展与文化统筹部长。媒体也称他为普拉博沃的“意识形态之子”。

安迪·阿姆兰·苏莱曼自2023年10月25日起担任农业部长，此前曾于2014年至2019年担任这一职务。他是一名企业家，也是Tiran Group的创始人。该集团是一家业务覆盖采矿、能源、农业和种植业的综合企业集团。

吉布兰·拉卡布明·拉卡是印度尼西亚前总统佐科·维多多的长子。他于11月12日辞职，此前数周，他因涉及其参选副总统资格有效性的诉讼案件而面临政治压力。据CNA报道，10月30日，印度尼西亚最高法院撤销了他的外国学校教育等同性证书。

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