印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托解除了其幕僚长利斯蒂约·西吉特·普拉博沃的职务，此前后者与两名高级警官因涉嫌非法窃听案被拘留。正如《台北时报》报道，总统府暗示，这些行为可能被认定为具有叛国罪特征。

涉嫌非法窃听

警方称，三名在职警察从去年至今年非法窃听了总统、政府成员、记者、政治人士、商界代表、群众组织负责人以及非政府组织团体的电话。被拘留者包括利斯蒂约·西吉特·普拉博沃，他曾担任国家警察总长五年，并于上个月出任总统幕僚长。

警方称，嫌疑人在未收到调查人员正式请求的情况下组织了窃听。执法部门还表示，上个月他们下令删除有关其监控活动的电子记录。

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当局反应

总统发言人普拉塞蒂约·哈迪表示，个别人员的行为可能威胁国家利益和国家领导层的安全，其中包括国家元首。法律、人权、移民和惩教机构统筹部长尤斯里尔·伊赫扎·马亨德拉表示，当局尚未查明可能窃听行为的动机。

当地媒体点名了另外两名被拘留者：国家警察法律部门负责人阿里耶·松图·纳苏蒂安，以及警察教育机构的高级官员埃科·哈迪·桑托索。政治分析人士亚努阿尔·努格罗霍指出，在苏比安托总统任内，幕僚长一职已失去影响力，而利斯蒂约被认为是前总统佐科·维多多的支持者。

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