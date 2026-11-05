以色列总统艾萨克·赫尔佐格在耶路撒冷与各党派领导人启动磋商，讨论在10月27日选举后组建新政府。没有任何政治阵营在拥有120个席位的议会中获得多数席位，因此总统呼吁各方妥协，并警告不要举行新的选举，Dawn报道。

赫尔佐格必须决定首先授权谁组建政府——现任总理本雅明·内塔尼亚胡，还是其竞争对手、前总参谋长加迪·艾森科特。总统表示，在没有明显胜者的情况下，双方都必须承认：“并非每一项承诺和保证都能兑现。”

组建联盟的期限

赫尔佐格将首先进行两天磋商，之后给予其中一名竞争者28天时间组建政府。这一期限可再延长14天。内塔尼亚胡曾呼吁在其领导下组建广泛的政府联盟；在2022年11月选举后，他用了58天组建政府。

艾森科特获得了Raam党的支持，该党又称联合阿拉伯名单。该党表示，其议会党团将推荐他组建下一届政府。艾森科特承诺，如果成为总理，他将加强美国与以色列之间的两党联系，并与美国总统唐纳德·特朗普合作，以稳定该地区。

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围绕结果的争议

赫尔佐格还谴责了针对阿拉伯少数群体的“粗暴和种族主义言论”。该群体约占以色列人口的20%。在此次选举中，阿拉伯名单的支持率显著上升。

中央选举委员会表示，在收到投诉后已检查了9069个投票站，未发现对结果完整性提出质疑的证据。委员会批准了投票结果：15名成员支持该决定，2人投反对票，另有14人弃权。

国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔表示，其政党不承认结果，并呼吁逮捕阿拉伯裔以色列政党的领导人。内塔尼亚胡则指控阿拉伯名单的领导人据称从卡塔尔获得资金。数家以色列媒体报道称，执法机构正在调查议员艾曼·奥德是否可能收取外国资金；联合名单称此举为政治迫害。

反对派立场

艾森科特指责内塔尼亚胡试图破坏以色列民主，并煽动针对民选官员的情绪。他还警告总理，不要与特朗普一道发动针对伊朗的新战争。艾森科特称，这可能帮助内塔尼亚胡促成民族团结政府，或将进程拖延至举行新的选举。

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