以色列总统艾萨克·赫尔佐格呼吁政治人士在就组建新政府进行磋商前放弃分裂性言论。官方选举结果预计将于周三提交给总统，随后他将与各党领袖就组建联合政府的可能性展开谈判。

据ABC News Australia报道，上周二的选举既未让总理本雅明·内塔尼亚胡领导的现任联盟获得多数席位，也未让由前总参谋长加迪·艾森科特领导的反对派阵营获得多数席位。如果无法达成协议，以色列人可能需要在未来数月内再次投票。

阿拉伯政党获得19个席位

对阿拉伯裔以色列人政党，即巴勒斯坦裔以色列人政党的支持增长，使它们在以色列议会中获得创纪录的代表席位。联合名单和联合阿拉伯名单在议会120个席位中共赢得19席。要组建替代政府，可能需要它们的支持。

内塔尼亚胡表示，拥有犹太人多数的政党不应与这两股政治力量合作。他还指责它们据称试图“窃取”选举，并支持他认为威胁以色列国存在的政策。

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潜在合作的条件

选举前，变革阵营的一些领导人，包括艾森科特，曾拒绝与阿拉伯政党合作。以色列是我们的家园党领导人阿维格多·利伯曼近日重申反对这种合作。不过，一些评论人士认为，艾森科特最近的声明可能表明他的立场有所软化。

艾森科特表示，他只准备与承认以色列是犹太国家、并承认哈马斯是恐怖组织的政治人士建立伙伴关系。只有由亚伊尔·戈兰领导的左翼民主党公开讨论与联合名单和联合阿拉伯名单合作的可能性。这些政党可以不加入联盟，而是在以色列议会中支持政府，并承诺不阻挠其议程。

以色列国内安全局辛贝特被要求核查有关投票前外国资金可能流入阿拉伯裔以色列人社区的指控，据报道这些资金可能来自卡塔尔。以色列警方也在调查有关选举前夕和投票日可能发生违规行为的说法。

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