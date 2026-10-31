哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在土耳其安卡拉举行的第13届突厥国家组织峰会上提议，通过OTS Plus机制吸纳作为侵略国的俄罗斯加入该组织，或给予其观察员地位。托卡耶夫表示，这可能提升该组织的权威和对其的信任。正如Euronews报道，峰会结束后未宣布有关俄罗斯参与的任何协议。

安卡拉宣言

由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安主持的峰会以通过《安卡拉宣言》结束。突厥国家组织成员包括土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。拥有观察员地位的土库曼斯坦由总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫代表，阿塞拜疆则由外交部长杰伊洪·巴伊拉莫夫代表。土耳其从阿塞拜疆手中接任该组织轮值主席国。

埃尔多安强调了网络安全、航天技术和数字贸易领域的合作。他提议建立共同的数字贸易平台，并为乌古斯语族、钦察语族和葛逻禄语族建立大型突厥语语言模型。该宣言规定推进网络安全协议、就成立突厥国家组织网络安全委员会进行磋商，以及开展航天领域合作。

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交通和工业项目

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫提出了“突厥世界—100”计划，涵盖100个联合战略投资和工业项目。他将稀有和战略矿产加工、绿色能源设备生产本地化以及生产高附加值产品列为优先事项。

托卡耶夫表示，今年前九个月，经由中间走廊的货运量增长30%，过境运输增长90%。哈萨克斯坦与突厥国家组织国家之间的铁路货运量接近4000万吨。该宣言还提到中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路、拟议中的跨阿富汗铁路、加强海关合作以及共同的运输走廊战略。

乌兹别克斯坦将主办2027年的下一届突厥国家组织峰会。乌兹别克斯坦代表米尔沃希德·阿济莫夫被确定为该组织新任秘书长，将接替库班奇别克·奥穆拉利耶夫。

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