塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，他希望在下一轮有联合国参与的三方会谈之前，会见土族塞人领导人图凡·埃尔许尔曼。据《塞浦路斯邮报》报道。

赫里斯托祖利季斯表示，双方将在周二举行的各自代表之间的会谈中讨论组织此次会面的可能性。当被问及两位领导人在联合国参与下举行会晤的可能时间时，总统回答说，目前没有任何消息可以宣布。

足球比赛作为建立信任的措施

赫里斯托祖利季斯还欢迎埃尔许尔曼对举办希腊族塞人和土族塞人球队之间友谊足球赛提议作出的积极回应。总统指出，为此可以启用2013年一项有塞浦路斯足球协会（KOA）参与的协议，这将使此类比赛能够在获认可的管理机构主持下举行。

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这项提议是赫里斯托祖利季斯向埃尔许尔曼和联合国提交的19项建立信任措施中的第18项。埃尔许尔曼此前表示，他准备支持这一想法，同时强调，几个月前他就曾提议举办类似比赛。

新的过境点

此外，塞浦路斯总统宣布，已开始落实关于在卢鲁吉纳-林皮亚和坎博斯-卡拉沃斯塔西设立新过境点的协议。双方代表和过境点技术委员会将讨论与这些过境点有关的组织问题和时间安排。

赫里斯托祖利季斯还澄清，他不计划在土耳其外交部长哈坎·菲丹访问布鲁塞尔期间与其会面。同时他说，菲丹出席欧盟活动表明土耳其对欧盟感兴趣。

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