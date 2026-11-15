塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，塞浦路斯共和国是其所有合法公民的共同家园，包括希腊裔塞浦路斯人、土耳其裔塞浦路斯人、马龙派教徒、亚美尼亚人和拉丁人。在纪念土耳其裔塞浦路斯当局于1983年宣布独立43周年之际，他呼吁土耳其裔塞浦路斯人在一个自由、统一且属于欧洲的祖国中选择共同道路。

据《塞浦路斯邮报》报道，赫里斯托祖利季斯表示，土耳其裔塞浦路斯人的未来不与对该岛的占领和分裂相联系。他还称，安卡拉要求以两国模式解决塞浦路斯问题的诉求不可接受。

联合国安理会决议

塞浦路斯总统称，土耳其裔塞浦路斯当局的独立宣言是一项非法行为，并表示该行为从一开始就受到国际社会谴责。他援引了1983年的联合国安理会第541号决议和1984年的第550号决议。

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安理会在第541号决议中对塞浦路斯共和国部分地区被宣布脱离表示遗憾。第550号决议重申，呼吁各国不要承认所宣布成立的北塞浦路斯土耳其共和国，也不要向其提供协助。赫里斯托祖利季斯表示，这些文件明确谴责了这一分离主义行为，宣布其在法律上无效，并呼吁各国避免承认这一实体及向其提供帮助。

计划举行的会晤

赫里斯托祖利季斯表示，尽管存在他所称的土耳其挑衅和拖延进程的行为，希腊裔塞浦路斯一方正努力恢复有关塞浦路斯问题解决的实质性谈判。他指出，这些努力应以已经达成的协议、商定的框架以及欧盟的原则、价值观和法律为基础。

总统补充说，希腊裔塞浦路斯一方正在等待一场计划举行的三方会晤，参与者包括他本人、土耳其裔塞浦路斯领导人图凡·埃尔许尔曼以及联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。各方希望在会上宣布举行一次扩大会议，参与方包括岛上的双方、希腊、土耳其、英国和联合国。赫里斯托祖利季斯认为，这可能为恢复实质性谈判打开道路。

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