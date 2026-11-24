塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯将于11月24日星期二在瓦西利科正式启用一座价值超过6000万欧元的战略燃料储存终端。该设施由塞浦路斯石油储备管理组织（KODAP）开发，是瓦西利科能源中心的一部分，《塞浦路斯邮报》报道。

用于战略储备的七座储罐

终端一期由七座储罐组成，总容量为17.3万吨，另配有运营和消防基础设施。KODAP表示，该阶段的完成和投入运行将增强该组织履行职责、迅速应对危机情况的能力，并有助于保障塞浦路斯的能源供应。

该组织称，该终端是具有国家战略重要性的基础设施。KODAP表示，该设施及其运营和消防系统的建设得以实现，归功于政府部门与私营部门之间的合作。

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塞浦路斯的战略储备

根据前能源部长乔治奥斯·帕帕纳斯塔西乌3月援引的数据，塞浦路斯的石油和石油产品战略储备约为53万吨。其中约40万吨实际储存在岛上，另有11万吨通过与其他欧盟国家的合同安排得到保障，约2万吨航空燃料和柴油储存在希腊。

帕帕纳斯塔西乌表示，2025年，在以色列因加沙冲突暂停出口后，塞浦路斯释放了战略航空燃料储备。KODAP成立于2003年，负责维持原油和石油产品的最低储备。

这座新燃料终端不同于瓦西利科尚未完工的液化天然气进口终端项目。该项目最初的建设合同于2024年被终止。10月，能源部长米哈利斯·达米亚努向议会表示，政府预计LNG终端将在2030年前投入运行。

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