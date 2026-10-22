哥伦比亚总统宣布从国家博物馆撤除展品——半岛电视台

哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚宣布了一场文化反革命，其中包括从波哥大国家博物馆撤除数十件展品。半岛电视台报道，这尤其涉及关于社会运动历史、女性主义和LGBTQ+活动，以及该国政治暴力的展览。

总统的声明

该媒体称德拉埃斯普列利亚是美国总统唐纳德·特朗普的保守派盟友。他表示，自己希望防止文化机构受到他所称的无神论社会共产主义的影响。

文化部长保拉·奥尔金表示，政府正在审查并更新隶属于其部门的其他博物馆中的展览和策展做法。外交部还为一处此前献给一位原住民领袖的庭院更名。该部门将此解释为总统反对“觉醒”意识形态运动的一部分。

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博物馆外的抗议活动

周三，数十名示威者聚集在波哥大市中心国家博物馆外，入口处有警察守卫。人权团体、艺术家和学生指责政府实施审查，并表示这些改变可能抹去哥伦比亚历史的重要部分。

历史学学生阿苏尔·里亚斯科斯表示，当局正在宣扬一种将哥伦比亚描绘成纯粹的白人、天主教和西班牙语国家的形象，这种形象排除了黑人、原住民和LGBTQ+群体。人类学家阿图罗·萨纳夫里亚在抗议活动上称，政府的做法是一种新殖民主义干预形式，并将其与从美国借用的政治叙事联系起来。

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