哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚公开支持总统府行政部门Dapre主任卡洛斯·里奥斯，此前在其家中发现了三名在司法记录中留有记录的人员。《里约时报》报道。

据哥伦比亚当局称，负责安保的机构于10月28日在里奥斯的住所内发现了这些人。总统府发言人米勒·索托于11月3日强调，他们是在住所内被发现的，而不是在住所附近。总统府表示，这些人员的司法记录中提及谋杀和八起加重情节盗窃案。

这些人员已被识别并移交当局，但没有官方确认其已被拘留。他们的姓名、在该住宅内停留的原因以及进入住宅的具体情况也未被披露。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总统的支持

11月7日，德拉埃斯普列利亚在社交平台X上写道，他支持里奥斯，不会让其团队成员得不到保护。总统还表示，关于可能违规行为的报告必须彻查到底，当局不会允许通过威胁或恐吓让举报腐败的人噤声。

里奥斯此前的声明

10月21日，里奥斯在哥伦比亚参议院第二委员会会议上发言，该委员会审议外交政策和国防问题。他表示，在古斯塔沃·佩特罗的前一届政府期间，与48名女性有关的服务合同可能存在违规行为。里奥斯还谈到将女性作为工具使用，但这些说法并非司法结论。

总统府将这些人出现在该官员家中的事件与里奥斯的声明联系起来，并呼吁当局核查是否存在可能的关联。同时，这一关联尚未得到证实。总检察长办公室已就Dapre合同启动初步审查，而该消息来源未提及其就里奥斯住所事件发表的任何声明。

关注我们在