古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔在古巴表示，该国正在为美国军方可能发动的袭击做准备。据他称，古巴当局打算击退任何针对该国的外国军事侵略企图。

古巴总统的声明

迪亚斯-卡内尔强调，古巴是一个爱好和平的国家，不会对美国国家安全构成威胁。他还批评美国政界人士多次声称有意对该岛实施军事侵略，但没有直接点名美国总统唐纳德·特朗普。

据《明镜周刊》报道，这位古巴领导人在哈瓦那以南的博耶罗斯市举行的国防日活动上发表了讲话。高级军官、共产党代表和地方当局代表聆听了他的讲话。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特朗普的言论和古巴的演习

特朗普此前在一次电台采访中表示，他希望在其总统任期结束前实现古巴政权更迭，并不排除进行军事行动的可能性。10月，在当时举行的美国议会选举前，他还表示，美国军舰在完成伊朗战争中的任务后可能前往古巴。

在美国对委内瑞拉发动军事袭击后，尼古拉斯·马杜罗于1月在袭击期间被捕并被带往美国，古巴定期举行军事演习和协调防御措施的会议。军方还在一项被古巴当局称为“全民战争”的战略框架内，教授平民基本军事技能。

关注我们在