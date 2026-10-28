韩国总统李在明表示，他近日有关移民工人的评论，涉及因严重失业问题而优先雇用本国公民的必要性。据《韩国先驱报》援引总统在社交媒体平台X上的帖文报道。

在周二的政府会议上，李在明讨论了农业、林业、畜牧业和渔业的劳动力短缺问题。他表示，这些行业对国家安全具有重要意义，但持续遭受劳动力不足的困扰。总统还称，将所赚收入汇往国外的外国工人对国民经济的贡献较小。

关于补贴的提议

李在明在X上发文澄清，他并未否认移民工人对经济的贡献，而是将其与韩国工人在就业、消费和国内需求方面的贡献进行了比较。他认为，当局应寻找增加雇用本地工人的方法，其中包括补贴工资。

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总统提议考虑提供财政支持，以鼓励更多韩国人在农业部门工作，尤其是在夏季从事季节性工作。他还要求《韩民族日报》就一个在他看来未能传达其言论完整含义的标题作出更正并道歉。在该媒体修改标题后，李在明再次呼吁其解释这一决定并道歉。

人权团体的反应

维护移民权利的组织批评了总统的言论。移民工人平等权利联盟称这些言论充满仇恨，1218 For All组织则表示，这种做法没有考虑农村社区的处境和经济循环机制。

人权倡导者强调，农民和渔业社区在收获季节若没有外国季节性工人，就无法保证足够数量的劳动力。4月，农业、食品和农村事务部批准了创纪录的93,503个外国季节性工人岗位，适用于上半年。根据2025年政府调查，在外国公民总收入的分配结构中，37.3%为日常开支，25.5%为国内和境外汇款。

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