韩国总统李在明在菲律宾马尼拉举行的韩国-东盟峰会上，呼吁在地缘政治紧张和经济不确定性背景下加强与东南亚国家的团结合作。他承诺，首尔将成为落实该组织20年发展计划的可靠伙伴。《韩国先驱报》报道。

支持2045年前的发展计划

李在明表示支持《东盟共同体愿景2045》，该战略于2025年5月获得通过。文件设想，到2045年将东南亚打造为印太地区的增长中心之一。

总统还重申支持东盟在地区对话与合作中的主导作用，东盟将其称为“东盟中心地位”。他说，首尔重视东盟在维护朝鲜半岛持久和平与稳定方面所发挥的作用。

李在明指出，韩国与东盟的伙伴关系应为所有国家的居民带来切实成果。

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安全、技术与贸易

在峰会上，李在明提及执法机构在KARE项目框架内合作打击跨境网络诈骗，以及旨在加强海上安全能力的KAMSA倡议。他还提出了在人工智能以及文化和创意产业领域开展合作的倡议。

双方还在就升级东盟-韩国自由贸易协定进行谈判。首轮正式谈判于今年6月在首尔举行；谈判涵盖13个领域，包括数字贸易、关键矿产和供应链。李在明表示，双方将努力把年度双边贸易额提高至3000亿美元。

主持此次会议的菲律宾总统小费迪南德·马科斯支持加强合作的呼吁，并指出在战略不确定性、技术变革和跨境挑战的背景下，伙伴关系具有现实意义。

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