韩国总统李在明在世宗举行的第64届消防员日纪念仪式上承诺，将确保消防部门获得稳定资金、增加人员数量并加强对消防员的保护。他强调，如果消防员自身得不到保护，公众安全就无法得到保障，《韩国先驱报》报道。

李在明表示，政府必须成为消防员的“119”，指的是该国的紧急服务号码。他说，当局必须确保无论人们居住在哪里，都能获得平等且全面的消防保护，并增加对公共安全的投资。

投资与新技术

总统还宣布发展以科学为依据的消防系统。该系统 предусматривает使用人工智能预测紧急情况现场的风险，以及使用将率先进入危险区域的机器人和无人机。

李在明列举的其他措施包括改善消防员的工作条件和医疗保障，支持 недавно开设的国家消防医院，以及建立一个服务人员身心健康中心。

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计划支出

此前，总统府、政府和执政的共同民主党同意考虑拨款约2万亿韩元，即15亿美元，用于消防部门的关键投资。这些资金旨在减轻地方政府的财政负担。各方还计划在国会审议明年预算期间，争取为设备、培训设施和专业医疗服务提供额外资金。

由于地方政府至今仍承担约90%的消防服务费用，尽管消防员在2020年获得了公务员身份，因此有关中央政府应更积极参与的必要性正在讨论中。10月中旬，消防员金镇锡在富川扑救一家工厂火灾时遇难后，讨论进一步升温。

在仪式上，李在明悼念了遇难消防员，并向他们的家属表示慰问。他表示，过去一年中对应急情况的改善使火灾死亡人数减少了15.7%。

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