韩国总统李在明呼吁政府机构更积极地预防暴力犯罪，并建立及早发现预警信号的系统。他在首尔举行的一场旨在加强公共安全的跨部门会议上发表了这一声明，《韩国先驱报》报道。

对一系列袭击事件的回应

这一声明是在多起引发关注的暴力事件背景下作出的。上周，在首尔以西的仁川，一名男子在一栋建筑内持刀袭击随机路人，造成数人受伤。其中一名伤者心脏骤停。

本周，一名男子还被怀疑在首尔南部纵火焚烧两栋建筑。火灾导致19人受伤，其中1人伤势严重。

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提升安全的计划

李在明表示，人们在日常生活中被迫担忧自身安全的状况不能持续下去。他呼吁以坚决打击暴力犯罪的态度准备应对措施。

总统还指示制定跨部门行动计划，以建设一个安全水平高、民众能够感到受到保护的社会。九个政府机构的代表参加了会议，其中包括司法、性别平等、卫生、教育和内政部门以及警方。

上周，执法人员拘留了一名男子。据消息来源称，该男子可能持刀致其岳母死亡，并绑架了与其分居的妻子。尽管此前已有预警迹象，警方未能阻止这起犯罪，该事件因此引发愤怒。

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