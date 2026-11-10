李在明呼吁在选举后维护韩美协议——《韩国先驱报》

韩国总统李在明呼吁政府加强与美国的外交工作，以确保落实双边安全协议，并保护国家利益和韩国企业的投资。他于11月10日在首尔举行的国务会议上作出上述表态，据《韩国先驱报》报道。

李在明表示，美国中期选举后，外部环境可能发生变化。他指示相关部委和机构从多方面分析可能因素，并为不同情景制定应对计划。

联系不应仅限于白宫

总统强调，首尔必须在互利基础上加强与华盛顿的信任与合作。他表示，有必要保护国家利益和企业投资，同时确保两国之间外交和安全协议得到妥善落实。

李在明还呼吁不要将互动局限于美国政府。他认为，有必要发展与国会两党的联系，并扩大与州政府及商界的沟通。

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协议与投资

该声明是在民主党于11月3日美国中期选举中获胜后发表的。据该报报道，这加剧了外界对首尔和华盛顿于2025年11月达成的广泛协议能否落实的不确定性。联合文件规定，韩国承诺向美国投资3500亿美元并降低关税，同时华盛顿批准韩国建造核动力潜艇。

该文件还支持一项可能为民用铀浓缩和乏燃料后处理打开机会的进程。与此同时，核合作谈判在6月第一轮会谈后实际上陷入停滞。

此外，李在明呼吁加强对美国和全球经济的监测、对金融市场的监管，以及针对可能出现的不稳定局面的快速反应体系。他还强调，有必要提升战略产业的竞争力，包括半导体制造和人工智能领域。

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